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В Госдуме назвали признание ДНР и ЛНР шансом «прекратить кровопролитие»

Депутат Куринный назвал признание ДНР и ЛНР единственным шансом прекратить кровопролитие

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является единственным шансом «прекратить кровопролитие и регулярные попытки провести карательную операцию» со стороны Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, пишет News.ru.

Он вспомнил опыт Южной Осетии и Абхазии и отметил, что подобное признание регионов в качестве отдельных субъектов международной политики, как правило, снимает напряженность.

«Мы считаем, что это единственный выход, позволяющий прекратить кровопролитие (на юго-востоке Украины — прим. «Ленты.ру») и регулярные попытки силой возвратить мятежные регионы, либо как-то наказать, провести карательную операцию и все с этим связанное», — заключил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 человек. Альтернативный вариант документа, подразумевающий предварительные консультации с МИД РФ, поддержали 310 депутатов.

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Юлия Ямпольская
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