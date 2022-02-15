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Шойгу встретился с президентом Сирии

Министр обороны России Шойгу провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом

Фото: Кадр: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Сирию встретился с президентом страны Башаром Асадом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского военного ведомства.

В ходе встречи Шойгу и Асад обсудили вопросы взаимодействия двух стран в военной сфере, в частности, борьбу с оставшимися в Сирии группировками террористов, а также поставки Россией гуманитарной помощи в арабскую республику.

Также российский министр обороны проинформировал президента Сирии о проходящих в восточной части Средиземного моря учениях Военно-морского флота России.

Шойгу прибыл в Сирию во вторник, 15 февраля. Министр проведет инспекцию учений ВМФ, которые проходят в восточной части Средиземного моря. В учениях задействованы 15 судов ВМФ, а также около 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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Роман Кирьянов
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