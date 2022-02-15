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Шойгу приехал на учения ВМФ России в Сирии

Министр обороны Шойгу проинспектировал учения ВМФ России в Сирии

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал учения Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

Как уточнили в министерстве, учения проходят в восточной части Средиземного моря. Всего в них принимают участие более 15 боевых кораблей, в том числе ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Григорович», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Кроме того, задействовано свыше 30 летательных аппаратов Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В ходе маневров российские военные отработают задачи по обнаружению иностранных подлодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и полету над ней воздушных судов. Также планируется провести стрельбы по морским и воздушным целям.

Ранее сообщалось, что для участия в учениях в Сирию были переброшены российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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Варвара Кошечкина
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