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Путин призвал Германию поблагодарить бывшего канцлера за дешевый газ

Президент России Путин призвал ФРГ поблагодарить экс-канцлера Шредера за дешевый газ
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал потребителей в Германии поблагодарить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за то, что в настоящее время они получают газ из РФ в пять раз дешевле. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что в начале 2000-х годов Россией, Германией и Украиной было подписано соглашение о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) при сохранении ее в собственности Киева, чтобы развивать ГТС и поддерживать ее техническое состояние. Путин добавил, что позже новое руководство Украины в лице Виктора Ющенко отказалось от исполнения соглашения. Таким образом возникли вопросы с обеспечением безопасных поставок в Германию и Европу в целом.

По словам российского лидера, в тот период Шредер поддержал строительство «Северного потока». Он добавил, что сегодня Германия получает 55 миллиардов кубометров газа по этому маршруту. «И этот газ поступает по долгосрочным контрактам, цены по которым в 3-4-5, а на пике спотовой цены в Европе в семь раз ниже, сейчас раз в пять ниже, чем на споте. Немецкий потребитель — и промышленный, и бытовой, домохозяйства — получают газ из России в пять раз дешевле», — сказал он.

15 февраля в Москве прошли переговоры Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Мероприятие продлилось около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.

Марина Совина
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