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Вирусолог сравнил назальную вакцину «Генериума» и «Спутник V»

Вирусолог Альтштейн считает, что назальная вакцина «Генериума» очень похожа на «Спутник V»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Назальная вакцина компании «Генериум» и вакцина Центра имени Гамалеи «Спутник V» очень похожи. Два препарата сравнил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает News.ru.

По его словам, схожесть вакцин связана с тем, что они выпускаются на площадках одного предприятия. При этом каждый производитель может внести свои изменения, подчеркнул он.

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Альтштейн считает, что Россия находится на пике заболеваемости омикрон-штаммом. В ближайшее время ежедневный прирост новых случаев COVID-19 начнет снижаться, считает вирусолог.

«Если люди продолжат вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, может быть, мы к лету и перейдем в сильно ослабленный режим по сравнению с пандемийным», — добавил он.

Во вторник, 15 февраля, в Москве начались клинические исследования второй назальной вакцины от COVID-19 компании «Генериум». Всего в исследовании примут участие 660 человек, 400 из них — в медицинских учреждениях города, остальные — в одиннадцати центрах по всей России.

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Анастасия Шейкина
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