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В российском городе в ДТП с фурой и иномаркой пострадали пять человек

В Тюмени при столкновении фуры с иномаркой пострадали пятеро, в том числе грудной ребенок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Тюмени на объездной дороге у ТЭЦ-2 фура Scania столкнулась с иномаркой Nissan Almera. По данным ГИБДД, пять человек пострадали, среди них грудной ребенок, сообщает Znak.com.

Авария произошла утром во вторник, 15 февраля. Предполагается, что 48-летний водитель фуры с 27-летним стажем за рулем не выдержал безопасную дистанцию и въехал в заднюю часть легковушки.

Пострадали водитель иномарки и четверо пассажиров — женщины 56 и 33 лет, 36-летний мужчина и четырехмесячный ребенок доставлены в больницу.

Как выяснили в ГИБДД, младенца перевозили на переднем сиденье на руках у матери. Водитель Nissan пояснил, что вез своих знакомых домой, детского автокресла у мужчины не было.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей.

Авария произошла на 14-м километре Серовского тракта. На месте ДТП был развернут пункт обогрева.

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Анна Щербакова
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