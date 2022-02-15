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Россиян призвали отказаться от вакцинных туров в одну страну

Туроператоры призвали отказаться от вакцинных туров в Молдову из-за местной бюрократии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Россиян, желающих привиться препаратом против коронавируса, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения, призвали отказаться от вакцинных туров в Молдову. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, одна из причин — риск не получить сертификат, признанный в Европе, из-за местной бюрократии. «Как на практике работает эта схема, пока не понятно», — добавил он.

По словам эксперта, сейчас россиянам уже доступно несколько проверенных стран для вакцинации, которые пользуются большой популярностью. Речь идет о Хорватии, Турции и Сербии.

«Скорее всего, за прививкой в Молдову поедут те, кто хоть как-то знаком с этой страной и имеет представление о местном менталитете. У кого есть родственники или друзья, чтобы подсказать и объяснить детали вакцинации на месте или у которых можно разместиться», — объяснил Ромашкин.

По данным аналитиков АТОР, 24 процента россиян ждут одобрения «Спутника V» ВОЗ. 22 процента участников исследования признались, что готовы отправиться за рубеж ради иностранной прививки — 14 процентов из них поехали бы для этого в Грецию, Хорватию или Болгарию.

С 10 февраля, власти Молдовы разрешили бесплатную вакцинацию иностранных граждан. Путешественники могут привиться только двухкомпонентным препаратом Moderna. Отмечается, что Евросоюз признает COVID-сертификаты, выданные в Молдове.

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Мария Гейн
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