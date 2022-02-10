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Россиянам предложили вакцинные туры еще в одну европейскую страну

Россиянам предложили вакцинироваться от COVID-19 в Молдавии с 10 февраля

Фото: Shutterstock

Российским путешественникам предложили вакцинные туры в Молдавию. О возможности сделать прививку от коронавируса еще в одной европейской стране сообщается на сайте Минздрава республики.

«Министерство здравоохранения, руководствуясь принципом солидарности с другими государствами в борьбе с пандемией COVID-19 и имея запросы от иностранных граждан, предлагает возможность иммунизации имеющимися дозами вакцины Moderna (Spikevax)», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что туристы старше 18 лет смогут привиться в Молдавии уже с 10 февраля. Процедура будет бесплатной — для этого необходимо обратиться в любой действующий центр вакцинации и предоставить удостоверение личности.

«Персональные данные иностранцев будут внесены в Автоматизированную информационную систему "Реестр регистрации вакцин против COVID-19"», – уточнили в Минздраве. Для получения документа об иммунизации необходимо зарегистрироваться на платформе Vaccinare.gov.md и зайти в раздел «Скачать сертификат COVID-19».

Ранее эксперты туристической отрасли рассказали о потраченных отечественными туристами суммах денег на вакцинные поездки за рубеж — расходы с начала запуска таких туров в сентябре 2021 года составили 400 миллионов рублей. Только в январе 2022 года россияне потратили на зарубежные вакцинные туры суммарно 80-90 миллионов рублей.

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Валентина Процкова
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