Появились кадры с возвращением российской техники после учений

В сети появились кадры вывода российской техники с учений. Соответствующее видео публикует Министерство обороны, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как военные выводят танки с совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость-2022».

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил о завершении части военных учений Вооруженными силами (ВС) России. По его словам, войска Восточного военного округа и ВДВ, принимающие участие в учении, совместно с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения агрессии против Союзного государства в ходе оборонительной операции.

В феврале 2022 года в Белоруссии проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». Как подчеркнул глава республики Александр Лукашенко, военные отрабатывают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.