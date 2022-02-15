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Кардиолог назвал смертельно опасный для зрителей Олимпиады тренд

Кардиолог Иванов объяснил, как просмотр Олимпийских игр вредит зрителям

Фото: Phil Noble / Reuters

Врач-кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии больницы Российской академии наук Константин Иванов назвал смертельно опасный для зрителей Олимпийских игр тренд. Его слова передает радио Sputnik.

Иванов отметил, что в период просмотра Олимпиады многие начинают активнее заниматься спортом и стараются повторить движения профессиональных атлетов. По его словам, это может навредить и даже привести к трагедиям. Кардиолог объяснил, что профессионалы способны выносить такие нагрузки, с которыми неподготовленный человек не справится. «При выраженных спортивных нагрузках у нас сердце может сокращаться более 200 раз в минуту и перекачивать за это время до 35 литров крови», — заявил он. Специалист добавил, что это сумасшедшая нагрузка, даже если сердце адаптировано к постоянным тренировкам.

«Повторять упражнения за спортсменами — это модный тренд. Но проблема в том, что это может потом очень серьезно сказаться на здоровье неподготовленного человека. Лучше заниматься физкультурой и следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту», — рекомендовал Иванов.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова призвала россиян «сбавить обороты» в сексе после перенесенного коронавируса. Она объяснила, что COVID-19 часто поражает сердечно-сосудистую систему, поэтому после болезни следует адаптировать эту физическую нагрузку под свое состояние, чтобы не получить инфаркт.

Марина Совина
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