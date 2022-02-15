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Российский чиновник вступился за испортившего картину ученицы Малевича охранника

Свердловский губернатор Куйвашев защитил пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

Фото: @evgenykuyvashev

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за бывшего охранника екатеринбургского Ельцин Центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине «Три фигуры» кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом чиновник написал на своей странице в Instagram.

По его словам, «картина стала стоить в 10 раз дороже», а Васильев не делал ничего такого, за что его следует наказать. Глава региона выразил надежду, что следователи, ведущие уголовное дело, проявят к охраннику снисхождение.

«Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», — подчеркнул Куйвашев.

Ранее экс-охранник екатеринбургского Ельцин Центра Александр Васильев объяснил свой поступок. Он рассказал, что инцидент произошел в его первый рабочий день. «Стоят ребятишки лет 16-17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете"», — поделился мужчина.

63-летний Васильев является ветераном первой Чеченской войны, награжденным медалью «За отвагу» за тяжелое ранение. До работы в Ельцин Центре он служил охранником банка, до этого работал в разных охранных предприятиях. Однажды против Васильева возбудили уголовное дело по факту угроз незнакомой женщине в уличном конфликте.

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Юлия Ямпольская
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