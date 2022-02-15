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Канцлер Германии высказался о ситуации с Deutsche Welle

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Deutsche Welle должна получить возможность работать в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle должна получить возможность продолжать работу в России, передает ТАСС. Данный вопрос канцлер ФРГ обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я выразил ожидание, что "Дойче Велле" сможет продолжить свою журналистскую деятельность», — сказал Шольц по итогам переговоров с российским президентом.

3 февраля МИД РФ озвучил меры в ответ на запрет вещания RT DE в Германии. Среди них — прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России и закрытие корреспондентского пункта организации в Москве. Также МИД решил аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании компании иностранным агентом.

Дарья Кучерявых
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