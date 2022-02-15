Американский рэпер Канье Уэст расстался с актрисой Джулией Фокс, с которой встречался после развода с Ким Кардашьян. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник.

«Джулия и Канье остаются хорошими друзьями и коллегами, но они больше не вместе», — заявил представитель артистки. По словам инсайдера, Фокс не расстроилась из-за разрыва отношений, отметив, что такой звездный любовник только увеличил ее популярность. Известно, что отношения возлюбленных продержались около месяца.

В TMZ добавили, что Уэст сразу же начал встречаться с инстамоделью Чейни Джонс, очень похожую на бывшую супругу хип-хоп-артиста.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст поругался с рэпером Kid Cudi из-за его дружбы с комиком и возлюбленным Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. «Чтобы вы знали, Cudi не будет на Donda 2 (грядущий альбом Канье Уэста — прим. «Ленты.ру»), потому что он дружит, сами знаете с кем», — заявил Уэст в соцсетях.