В российском регионе запустят 12 гибридных электростанций

В Верхоянском районе Якутии введут в эксплуатацию 12 дизельных электростанций по программе масштабной модернизации локальной энергетики. Об этом пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве сообщил в документе, текст которого оказался в распоряжении редакции «Лента.ру».

Уточняется, что работы по запуску гибридных энергоустановок будут проводиться совместно с «РусГидро». Их разместят в Верхоянске и 11 поселках района. Элементы каждого энергокомплекса объединят автоматизированной системой управления, которая обеспечит наиболее эффективную работу с минимизацией потребления топлива.

Предполагается, что применение таких установок позволит сократить потребление топлива до 30 процентов от текущих значений. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов заверил, что новые дизельные электростанции будут отвечать всем современным стандартам и нормам, в том числе по снижению углеродного следа.

В ближайшие годы власти планируют создать автономные гибридные энергокомплексы взамен существующих дизельных электростанций в 41 удаленном поселении Якутии, изолированном от единой энергосистемы России.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ, утвердивший стратегию социально-экономического развития Арктической зоны до 2035 года.

В ближайшие годы в Арктике запланировано строительство школ, детских садов, объектов ЖКХ, энергетики и культуры. Будут внедрены проекты в рамках комплексного развития сельских территорий, а также введено более 150 тысяч квадратных метров жилья. В рамках различных инвестиционных программ в республике планируется строительство пяти школ, детского сада, этнокультурного центра, пожарного депо, 17 котельных, 12 автоматизированных дизельных электростанций и одной ветряной электрической станции.