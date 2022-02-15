В России прошло почти девять тысяч выездных судебных заседаний за три года

В учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС) России с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года состоялось 8947 выездных заседаний следует из официальной справки, имеющейся в распоряжении Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Из почти девяти тысяч выездных заседаний 4111 связаны с вопросом условно-досрочного освобождения (УДО). Наибольшее число заседаний провели в УФСИН России по Удмуртии (572), в УФСИН по Омской (473), Курской (400) и Ростовской (444) областям. Одно из них прошло в октябре 2020 года в исправительной колонии №3 (ИК-3) УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием адвоката в отношении осужденного Вячеслава Дацика. Фигурант дела о незаконном пересечении границы решением суда был освобожден условно-досрочно.

1320 выездных заседаний состоялось за три года по вопросу изменения вида исправительного учреждения положительно характеризующимся осужденным. Больше всего таких заседаний провели в УФСИН России по Омской области (533), УФСИН России по Республике Коми (138), Удмуртской Республике (135).

Вопрос замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания рассматривался на 2856 выездных заседаний. Так, в июле 2020 года в ИК-3 в Ленинградской области прошло судебное заседание с участием адвоката в отношении осужденного Михаила Жукова, фигуранта дела об убийстве коммерсанта Олега Попова. Суд заменил неотбытое наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Помимо этого, на выездных заседаниях рассматривались вопросы освобождения по болезни и изменения вида исправительного учреждения злостными нарушителями.

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Константин Гандеров считает, что ничего необычного в практике выездных заседаний нет. «Они могут проходить где угодно — в больнице, в колониях, в следственном изоляторе. Суд вправе самостоятельно определить место, где будет проводиться заседание — такая возможность законом предусмотрена», — пояснил он.

Также юрист прокомментировал сообщения о том, что дело учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального будет рассмотрено Лефортовским судом Москвы в колонии общего режима №2 во Владимирской области. «Как адвокат я вижу вполне объективные причины, по которым суд решил провести заседание в СИЗО — думаю, это связано, прежде всего, с тем, что Навальный сейчас уже находится в местах лишения свободы и дополнительные процессы, связанные с этапированием в Москву, просто нецелесообразны. Полагаю, решение суда в данном случае имеет четкое обоснование», — отметил Гандеров.

Навального обвиняют в хищении 350 миллионов рублей, собиравшихся для ФБК, и неуважении к суду.