Силовые структуры
ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска
Замглавы администрации Зеленоградска Андронова подозревают в экономическом преступлении
В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Зеленоградского городского округа Руслана Андронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Чиновник был задержан в рабочем кабинете после обыска сотрудниками ФСБ, уточняет «Новый Калининград». Его подозревают в совершении экономического преступления. Речь может идти о махинациях с землей.
Андронов был назначен на пост первого заместителя главы городской администрации в январе 2012 года.