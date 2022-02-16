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ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска

Замглавы администрации Зеленоградска Андронова подозревают в экономическом преступлении
Руслан Андронов

Руслан Андронов. Фото: Официальный сайт Зеленоградска

В Калининградской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации Зеленоградского городского округа Руслана Андронова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Чиновник был задержан в рабочем кабинете после обыска сотрудниками ФСБ, уточняет «Новый Калининград». Его подозревают в совершении экономического преступления. Речь может идти о махинациях с землей.

Андронов был назначен на пост первого заместителя главы городской администрации в январе 2012 года.

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Любовь Ширижик
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