В Австрии отменят часть ограничений по COVID-19

Власти Австрии отменят часть связанных с COVID-19 ограничений с 5 марта, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Об этом сообщает Merkur.de.

«Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений», — сообщил канцлер на пресс-конференции правительства.

C 19 февраля до момента отмены большей части ограничений будет действовать смягченный пакет коронавирусных мер. Теперь непривитые граждане смогут посещать все общественные места и мероприятия при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген к коронавирусу.

«Это означает, что больше не будет никаких правил на посещение общественных мест, больше никакого "зеленого паспорта"», — добавил глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

Ранее стало известно, что правительство Швеции отменило все введенные из-за COVID-19 ограничения 9 февраля. Власти объяснили такой шаг высоким уровнем вакцинации в стране. Кроме того, все меньше шведов заболевают тяжелыми формами коронавируса и попадают в отделения интенсивной терапии. Также правительство учитывает растущую информированность экспертов о самом заболевании.

11 января канцлер Нехаммер подтвердил намерение правительства страны ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в феврале 2022 года. Тогда он подтвердил, что план обязательно будет реализован с февраля, несмотря на технические трудности с системой учета электронных медицинских карт.