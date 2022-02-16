Белоруссия подтвердила приверженность многовекторной политике

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подтвердил приверженность многовекторной внешней политике, передает БЕЛТА.

«Мы всегда говорили, что проводим многовекторную внешнюю политику, и этот принцип остается и сейчас», — заявил Макей во время пресс-конференции.

Глава МИД отметил, что этот принцип будет закреплен во всех будущих документах, связанных с внешнеполитической деятельностью Белоруссии. «Мы считаем, что это абсолютно оправданно. Мы не отрицаем, что векторы тоже могут быть разноплановыми и разновеликими», — сказал он.

По словам Макея, Белоруссия заинтересована в том, чтобы развивать и углублять отношения со стратегическим союзником и братской державой, которой является Россия. Однако не стоит воспринимать с подозрительностью стремление иметь нормальные отношения со странами Запада.

Ранее Макей заявил, что попытки Запада оказать санкционное давление на Белоруссию провалились.