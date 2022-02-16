Берлин заявил об отсутствии подтверждений информации об отводе российских войск

Кабмин ФРГ отметил важность сигнала об отводе российских войск от границ с Украиной, однако в Берлине заявили об отсутствии подтверждения этой информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя германского кабинета министров Штеффена Хебештрайта.

«Сейчас есть первые осторожные заявления о снижении там численности войск. Это было бы положительным сигналом, но пока нам, правда, не хватает ясных сведений, которые бы подтвердили эти заявления. Поэтому мы ожидаем от российской стороны, что за словами последуют дела», — отметил Хебештрайт, призвав Москву и Минск предпринять шаги для снижения напряженности.

Ранее немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах указал на недостоверность обвинений в адрес России о вторжении на Украину. По его словам, данные утверждения оказались фейком, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс. Он отметил, что Россия в настоящее время «отводит войска, как и было объявлено».