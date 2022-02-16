В Германии указали на недостоверность обвинений в адрес России о вторжении

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Крах указал на недостоверность обвинений в адрес России о вторжении на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные утверждения оказались фейком, а реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс. Он отметил, что Россия в настоящее время «отводит войска, как и было объявлено».

«Теперь понятно, что многочисленные заявления о том, что Россия вот-вот нападет, даже с упоминанием вторника или среды, 16 февраля, в качестве дня "Д", были абсолютно фальшивыми новостями, распространяемыми CNN и американскими СМИ и транслируемыми без вопросов или верификации в европейских СМИ», — подчеркнул политик.

Крах добавил, что войну может спровоцировать нападение Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. «Короче говоря, интеграция Украины в НАТО и возобновление войны на Донбассе - это два опасных сценария, которые могут означать войну с Россией», — сказал он.

12 февраля президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Полномасштабная операция, по версии издания, должна была начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля.