Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Захарова рассказала о будущем диалога по гарантиям безопасности с США и НАТО

Представитель МИД Захарова заявила, что Россия подготовила ответ на предложения США и НАТО
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что будущие шаги, касающиеся диалога с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом (НАТО) по гарантиям безопасности станут известны после того, как Москва направит в Брюссель ответ на полученные от них ранее предложения, сообщает РИА Новости.

«Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе, на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнерам. После этого и выработается график дальнейших шагов», — заявила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву, однако предполагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
США отреагировали на расследование России о массовых захоронениях в Донбассе
Зеленский увидел сигналы договоренностей Запада с Россией за спиной Украины
В НАТО перестали указывать точную дату вторжения России на Украину
В годовщину выхода знаменитого фильма москвич раскрыл его непростую судьбу
Зеленский оценил ситуацию на границе Украины и России
США выразили опасения России из-за военных самолетов над Средиземным морем
Раскрыты подробности о новой российской вакцине от COVID-19
С основателя «Рольфа» и его компании взыскали почти 20 миллиардов рублей
Народный артист Иван Краско госпитализирован
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.