Захарова рассказала о будущем диалога по гарантиям безопасности с США и НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что будущие шаги, касающиеся диалога с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом (НАТО) по гарантиям безопасности станут известны после того, как Москва направит в Брюссель ответ на полученные от них ранее предложения, сообщает РИА Новости.

«Подготовлен ответ, он находится в завершающей фазе, на те предложения, которые были направлены США и НАТО в ответ на российские инициативы. Это все находится на финальной фазе подготовки и будет передано партнерам. После этого и выработается график дальнейших шагов», — заявила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву, однако предполагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.