Байден подбрасывал труп собаки стороннице республиканцев

Президент США Джо Байден, вспоминая о времени, когда он был чиновником округа Нью-Касл штата Делавэр, рассказал, что однажды подбросил труп собаки на порог дома сторонницы Республиканской партии. Об этом пишет Daily Mail.

Выступая на юридической конференции Национальной ассоциации округов, Байден отметил, что прекрасно понимает, как тяжела работа чиновников и привел в пример случай, произошедший, когда он работал с «одним очень богатым районом» в пределах округа.

Байден рассказал, что ему позвонила женщина, явная сторонница республиканцев, и потребовала убрать с лужайки мертвую собаку. Когда Байден ответил, что представители округа разберутся с проблемой утром, она выразила недовольство и потребовала явиться немедленно.

«Ну и я пошел туда. Поднял труп собаки. Та женщина заявила, что хочет, чтобы "это" исчезло с ее лужайки. Тогда я переложил животное на ее порог», — засмеялся американский президент.

Он заметил, что раньше всем давал номер телефона, а теперь ему даже не разрешается иметь телефон.

В 1970 году Байден на два года был избран членом совета самого густонаселенного округа штата Делавэр, Нью-Касл. Спустя два года он в возрасте 29 лет впервые был избран в сенат Конгресса США от штата Делавэр.

В 2020 году, будучи еще только кандидатом Демократической партии в президенты США, Байден оговорился, заявив, что выдвигается в сенат. Тогда его оппонент Дональд Трамп воспользовался оговоркой конкурента и напомнил о других ошибках в речи Байдена.

