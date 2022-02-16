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Болсонару пригласил Путина в Бразилию

Путин согласился посетить Бразилию по приглашению Болсонару
Жаир Болсонару и Владимир Путин

Жаир Болсонару и Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters

Президент России Владимир Путин согласился посетить Бразилию по приглашению лидера страны Жаира Болсонару. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам», — сообщается в совместном заявлении двух лидеров.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау рассказал о попытке США сорвать визит Болсонару в Москву. Он заявил, что Белый дом всегда старается применять свое влияние и удерживать другие страны от каких-либо действий. Сам Болсонару отмечал, что готов посетить и Вашингтон, если президент Джо Байден его пригласит.

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Николай Чигасов
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