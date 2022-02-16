Российско-украинская блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok и набрало 11,5 миллиона просмотров.

Изначально пользовательница Валерия Воронина продемонстрировала лицо без косметических средств. В ролике видно, что у девушки неровный тон кожи, светлые брови, тонкие губы и крупный нос. На следующих кадрах Воронина показала внешность после нанесения макияжа: она наложила на лицо тональный крем, окрасила брови в темный цвет. Помимо этого, юзерша подчеркнула глаза стрелками и тенями, нанесла помаду коричневого оттенка, придав губам объем, визуально сузила нос с помощью контуринга, а также показала укладку в виде пышных кудрявых волос.

Зрители с трудом поверили в то, что в видео снялся один и тот же человек, о чем принялись писать в комментариях. «Она полностью изменила нос. Я озадачена», «Сейчас нам нужно увидеть длинное видео, где ты постепенно наносишь макияж», «Я в шоке. Это точно один и тот же человек?», «Надо отдать тебе должное — ты мастерски владеешь макияжем», — высказывались они.

В декабре 2021 года другая блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Кейти Мерфи продемонстрировала лицо без косметических средств — с неровным тоном кожи, вторым подбородком, морщинами и синяками под глазами. На следующих кадрах юзерша показала внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет.