ФСБ выявила в Дагестане мошенническую схему хищения выплат на 54 миллиона рублей

В Дагестане возбуждены уголовные дела в отношении шести местных жителей, подозреваемых в особо крупном мошенничестве с целью хищения социальных выплат на сумму 54 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование началось после того, как оперативники МВД и сотрудники управления «К» ФСБ выявили преступную схему по хищению средств в рамках программы по обеспечению жильем участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подозреваемые обратились с заявлениями на получение соцвыплат в администрацию Бабаюртовского района, чьи сотрудники составили подложные документы о необходимости улучшения их жилищных условий.

В результате фигуранты дела получили государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 54 миллиона рублей, которые были обналичены.

Следствие намеревается также проверить действия должностных лиц администрации Бабаюртовского района и Минтруда республики.