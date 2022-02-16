Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

ФСБ выявила в Дагестане мошенническую схему хищения выплат на 54 миллиона рублей

СКР возбудил дело о мошенничестве на 54 миллиона рублей против шести жителей Дагестана

Фото: Shutterstock

В Дагестане возбуждены уголовные дела в отношении шести местных жителей, подозреваемых в особо крупном мошенничестве с целью хищения социальных выплат на сумму 54 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

Расследование началось после того, как оперативники МВД и сотрудники управления «К» ФСБ выявили преступную схему по хищению средств в рамках программы по обеспечению жильем участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Подозреваемые обратились с заявлениями на получение соцвыплат в администрацию Бабаюртовского района, чьи сотрудники составили подложные документы о необходимости улучшения их жилищных условий.

В результате фигуранты дела получили государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на общую сумму 54 миллиона рублей, которые были обналичены.

Следствие намеревается также проверить действия должностных лиц администрации Бабаюртовского района и Минтруда республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Стрим Reuters с Майдана прервали после объявления о продаже гаража
Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН
Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпийских играх в Пекине
Бузова высказалась о своем возвращении во МХАТ
Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына
Попова назвала долю случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в России
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
ФСБ заподозрила главу МФЦ Коми в присвоении премий подчиненных
«Тинькофф» запустил собственную ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.