Политолог объяснил невозможность встречи Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в текущей ситуации очень нужна, но совершенно невозможна, считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, Зеленский — формальный президент Украины, а ее реальным руководителем является «скрытый диктатор». Политолог подразумевает под ним внешний центр управления, сформированный спецслужбами США, Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО.

Диктатор запрещает Зеленскому встречаться с президентом России Путиным по повестке улучшения отношений, которые крайне необходимы России и Украине. Это повестка отмены ограничений передвижения граждан, отмены санкций, восстановления полноценного дипломатического диалога и так далее Сергей Марков Политолог

По мнению политолога, Зеленскому не запрещено говорить только о двух темах: Крыме и Донбассе. Но первую Россия отказывается обсуждать, а о Донбассе Путин готов разговаривать с президентом Украины только после исполнения договоренностей, достигнутых в 2015 году, пояснил Марков. «Но диктатор Украины запрещает Зеленскому выполнять эти договоренности, поэтому тупик», — отметил Марков.

В конце января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел предложение продуманным. Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи с участием лидеров России, Украины и Турции в случае позитивного ответа от Путина.

