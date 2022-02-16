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Политолог объяснил невозможность встречи Путина и Зеленского

Политолог Марков назвал встречу Путина и Зеленского невозможной из-за «диктатора Украины»

Фото: Charles Platiau / Reuters

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в текущей ситуации очень нужна, но совершенно невозможна, считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его мнению, Зеленский — формальный президент Украины, а ее реальным руководителем является «скрытый диктатор». Политолог подразумевает под ним внешний центр управления, сформированный спецслужбами США, Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО.

Диктатор запрещает Зеленскому встречаться с президентом России Путиным по повестке улучшения отношений, которые крайне необходимы России и Украине. Это повестка отмены ограничений передвижения граждан, отмены санкций, восстановления полноценного дипломатического диалога и так далее

Сергей МарковПолитолог

По мнению политолога, Зеленскому не запрещено говорить только о двух темах: Крыме и Донбассе. Но первую Россия отказывается обсуждать, а о Донбассе Путин готов разговаривать с президентом Украины только после исполнения договоренностей, достигнутых в 2015 году, пояснил Марков. «Но диктатор Украины запрещает Зеленскому выполнять эти договоренности, поэтому тупик», — отметил Марков.

В конце января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лидеров России и Украины «с глазу на глаз». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк счел предложение продуманным. Эрдоган заявил о вероятности проведения трехсторонней встречи с участием лидеров России, Украины и Турции в случае позитивного ответа от Путина.

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Екатерина Смирная
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