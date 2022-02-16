В Киеве назвали приемлемый для Запада срок военной операции в Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш назвал приемлемый для Запада срок военной операции по возвращению Донбасса под контроль Киева. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Алексея Арестовича.

«Как мне сказал один западный дипломат, победителей не судят. Он мне сказал: "Даже если вы военным путем войдете в Донецк, освободите эту территорию за неделю, то никто вам слова не скажет. Вот если больше недели, тогда уже у вас могут быть проблемы со стороны Запада". Поэтому это все вопрос только, скажем так, подготовки и реализации», — рассказал Гармаш.

11 февраля США заявили, что Россия стянула новые войска на границу с Украиной и в ближайшие дни может начать военное вторжение. 35 стран рекомендовали своим гражданам покинуть республику.

Издание Politico сообщало, что американский президент Джо Байден на переговорах с лидерами западных стран назвал датой начала вторжения 16 февраля. Британская газета The Sun утверждала, что российская военная операция начнется в четыре утра по московскому времени.