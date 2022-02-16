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В Верховной Раде предложили ввести санкции против депутатов Госдумы

Спикер Рады пригрозил санкциями депутатам Госдумы, поддержавшим признание ДНР и ЛНР
Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук пригрозил санкциями депутатам Госдумы, поддержавшим решение о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

Стефанчук сообщил, что предложит Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против депутатов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР. Позицию российских парламентариев он назвал «продолжением акта агрессии» в отношении Киева.

«Соответственно, и весь мир, и Украина должны отвечать адекватно, одним из таких направлений может стать применение санкций в отношении каждого депутата Госдумы, который проголосовал за это решение. Как член СНБО, я буду такое решение предлагать для украинского совета нацбезопасности», — заявил председатель Рады.

Стефанчук добавил, что с предложением ввести санкции против российских парламентариев Киев также обратится к западным партнерам.

15 февраля в ходе рейтингового голосования депутаты Госдумы постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 человек.

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Георгий Нестеров
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