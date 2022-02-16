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В Кремле сообщили о получении Путиным обращения Госдумы о признании ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Путин получил обращение ГД о признании ЛНР и ДНР

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил обращение Государственной Думы о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и принял его к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 16 февраля, РИА Новости.

«Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны», — сказал Песков, комментируя слова главы государства, сказанные им во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля.

При этом Песков обратил внимание, что, по словам президента, урегулировать ситуацию в Донбассе можно, «всячески способствуя имплементации минского комплекса мер».

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«Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», — резюмировал Песков.

Ранее, комментируя принятие Государственной Думой обращения о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР, Владимир Путин заявил, что возможности для выполнения минских соглашений еще не исчерпаны.

Государственная Дума в ходе рейтингового голосования во вторник, 15 февраля, одобрила немедленное обращение к президенту России с вопросом о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. За соответствующий проект постановления проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

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Игорь Дмитров
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