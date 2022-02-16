В столице Казахстана задержали группу религиозных экстремистов

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали группу религиозных экстремистов. Об этом сообщается на сайте силового ведомства.

«16 февраля 2022 года в городе Нур-Султан Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения», — заявили правоохранительные органы.

Также сообщается, что по месту жительства задержанных в столице Казахстана обнаружена экстремистская литература и «другие вещественные доказательства». Два человека из группы уже имеют судимость за кражу и хранение взрывчатки.

В Казахстане после массовых протестов в январе 2022 года регулярно проходят задержания лиц, у которых находят оружие и боеприпасы. Однако о связи задержанной группы с январскими беспорядками в КНБ не сообщается.

15 февраля в Алма-Ате поймали ОПГ, состоявшую из бывших спортсменов и ранее судимых лиц. Группа оказалась причастна к многочисленным преступлениям, а также к погромам во время январских массовых беспорядков, заявили в КНБ.