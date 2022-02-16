Казахстан на государственном уровне утвердит стандарт халяльной продукции и аккредитует специальный орган, который будет выдавать государственные сертификаты о соответствии халяльным стандартам. Об этом сообщает министерство торговли и интеграции республики.

«Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК приступил к аккредитации органа по подтверждению соответствия халал-продукции», — говорится на сайте ведомства. Причиной утверждения стандарта на правительственном уровне, с выдачей госсертификатов, в министерстве назвали повышение конкурентоспособности казахстанских товаров на рынках арабских стран.

Решение об утверждении в Казахстане стандартов халяльной продукции опубликовали на фоне встречи президента страны Касым-Жомарта Токаева с послом ОАЭ. По сообщению пресс-службы казахстанского президента, республика и Эмираты обсуждали вопросы стратегического партнерства двух стран.

Халяльная пища подразумевает упоминание имени Аллаха при умерщвлении животного, мясо которого будет употребляться в пищу. По определению халяльной не может быть свинина, кровь и ряд других пищевых продуктов. Понятие халяль в исламе действует не только применительно к пище, но и к другим привычным действиям в жизни — например, халяльными называются только исламские финансы, а обычные формально считаются грехом.

Помимо сотрудничества с Россией и странами бывшего СССР в рамках Евразийского экономического союза, Казахстан активно развивает отношения со странами Ближнего Востока и Персидского залива. В частности, республика вместе с другими странами Средней Азии и Азербайджаном входит в Организацию тюркских государств.

В январе 2022 года на фоне массовых беспорядков в Казахстане тюркским государствам предложили создать общую армию.