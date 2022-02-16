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Мигрантов на стройках предложили взять под жесткий контроль

Вице-премьер Хуснуллин предложил взять под жесткий контроль мигрантов на стройках

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил взять миграцию для строительства под жесткий контроль. Для сферы хотят разработать законодательство, сообщает РИА Новости.

По словам властей, для возведения объектов необходимо организовать цивилизованную миграцию. Четкие нормы помогут избежать негативных моментов. «Это серьезная тема, и она очень многогранна», — пояснил вице-премьер.

Он добавил, что, приняв решение не привлекать мигрантов, необходимо понять, как работать без них. «Тогда нужно повышать зарплаты до средних уровней минимум, повышать производительность труда, а это системные решения. За все в конечном итоге платит потребитель, и мы как государство тоже потребитель», — заявил Хуснуллин.

В декабре 2021 года Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время не получится отказаться от мигрантов на стройках. В столице могут только ограничить количество зарубежных работников. Причиной подобного положения назвали дешевую себестоимость услуг при условии использования мигрантов.

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Нина Ташевская
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