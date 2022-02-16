В США рассказали о способах противодействия гиперзвуковому оружию

Гиперзвуковые ракеты России и Китая могут маневрировать, обходя системы противоракетной обороны (ПРО). При этом влияние перегрузок и температуры может сделать ракеты уязвимыми. В публикации The Foreign Policy рассказали о способах противодействия гиперзвуковому оружию.

Издание приводит данные из отчета Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS). Аналитики из США отмечают, что запас прочности гиперзвуковой ракеты снизится под воздействием температуры и перегрузок. Также боеприпас будет терять энергию при маневрировании.

В публикации предположили, что американские военные смогут сбивать гиперзвуковые ракеты. Для поражения ракет автор предлагает сбрасывать металлические поражающие элементы на пути их следования.

Также в исследовании предложили использовать помехи для противодействия новому оружию. Источники излучения на борту беспилотников и крылатых ракет смогут нарушить внутреннюю целостность гиперзвуковых боеприпасов.

Аналитики CSIS подчеркнули, что асимметричные методы противодействия должны дополнять наземные радары, которые смогут фиксировать запуск и отслеживать полет гиперзвуковых ракет.

Ранее источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что до конца 2022 года Россия получит второй полк гиперзвуковых «Авангардов». Межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в составе Ясненского соединения РВСН.