Белоруссия назвала безответственным нагнетание обстановки вокруг Украины

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал нагнетание обстановки вокруг Украины безответственным и даже преступным. Такое мнение он выразил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

«Все это нагнетание делается совершенно осознанно, с умыслом и определенным расчетом. Ряд стран решают свои внутриполитические и геополитические вопросы», — сказал представитель ведомства.

По его словам, вся эскалация по белорусскому региону совершенно невыгодна, она выгодна тем, «кто подальше». «Под этот аккомпанемент истерии, угрозы войны и вторжений втихую продолжается развертывание вполне себе прикладных и не виртуальных военных контингентов», — отметил Глаз.

Он напомнил, что только в Польше сейчас границе Белоруссии развернуто более 20 тысяч военнослужащих, которые якобы призваны бороться с мигрантами. «Поэтому резюмируя, еще раз скажу: заявления и нагнетание обстановки безответственное, если не преступно. Это делается осознанно, понятно, кому это выгодно», — заключил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства.

В Белоруссии с 10 февраля проходят совместные с Россией военные учения «Союзная решимость-2022». По словам президента республики Александра Лукашенко, военнослужащие отработают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.