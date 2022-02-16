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Ивлеева собралась потратить 16 миллионов рублей на вечеринку в день рождения

Дорогостоящий праздник в честь 31-летия Анастасии Ивлеевой пройдет в здании президиума РАН
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева планирует потратить миллионы рублей на вечеринку в честь своего дня рождения. Об этом сообщает Starhit.

Журналисты издания выяснили, что темой грядущего торжества станет «Темная сторона балета». В преддверии 31-летия телеведущая подготовила список брендов, наряды которых подойдут для события. В него вошли Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и другие люксовые марки.

Отмечается, что мероприятие стоимостью свыше 16 миллионов рублей пройдет в марте в здании президиума РАН на Ленинском проспекте. Ивлеева продумала меню и развлекательную программу для гостей. Предполагается, что на дорогостоящем празднике собираются выступить рэпер Платина и французская певица Коко Хлое (Coucou Chloé). Среди приглашенных окажутся звездные друзья телеведущей.

В марте 2021 года Анастасия Ивлеева показала роскошный подарок от певца Филиппа Киркорова на день рождения. Блогерша сняла на видео ожерелье французского модного дома Chanel, выполненное из жемчуга. Изделие украшает логотип люксового бренда, который покрыт кристаллами.

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Карина Черных
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