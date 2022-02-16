Британский журналист снова задал провокационный вопрос российской фигуристке

Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай (Riath Al-Samarrai) снова задал провокационный вопрос, в этот раз он обратился к российской фигуристке Анне Щербаковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Аль-Самаррай спросил российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимала ли она допинг. Как отмечает агентство, на пресс-конференции во вторник журналист задал Щербаковой аналогичный вопрос.

«Я не буду сейчас говорить об этой ситуации», — ответила Щербакова.

Ранее в американском антидопинговом агентстве (USADA) сообщили, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три вещества для улучшения работы сердца. По информации The New York Times, эти препараты в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости.

11 февраля Аль-Самаррай пожаловался, что Валиева проигнорировала его вопрос. «Когда Камила Валиева проходила в микст-зоне, то я спросил у нее, принимала ли она допинг. Она закрыла лицо капюшоном и прошла мимо, не ответив», — написал он.