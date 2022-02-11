Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Британский журналист задал провокационный вопрос Валиевой и был обруган в сети

Журналиста Daily Mail раскритиковали из-за жалобы, что Валиева проигнорировала его вопрос

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай (Riath Al-Samarrai) пожаловался, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, вокруг которой разгорелся допинг-скандал, проигнорировала его вопрос. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Twitter. Пост репортера вызвал обсуждение, многие пользователи обругали его за такое поведение и назвали вопрос, который задал журналист, провокационным.

«Когда Камила Валиева проходила в микст-зоне, то я спросил у нее, принимала ли она допинг. Она закрыла лицо капюшоном и прошла мимо, не ответив», — написал он. Журналист добавил, что этот вопрос не оценили российские коллеги, которые, по его словам, после этого попытались сфотографировать его аккредитацию.

Материалы по теме:
Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022
Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист.Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022
6 февраля
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
00:00

В комментариях большинство юзеров поддержали Валиеву и осудили поступок журналиста. «Она 15-летняя девочка, которая оказалась под большим давлением со стороны абсолютно всех, начиная от российских фанатов и заканчивая иностранными журналистами. Какой реакции вы ожидали?», «У вас есть сердце? Вы вообще человек?», «Это похоже на настоящую травлю», — возмутились пользователи.

Некоторые комментаторы призвали журналиста оставить спортсменку в покое.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Его обнаружили в пробе, взятой в конце декабря прошлого года на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Вместе со сборной России фигуристка победила на командном турнире Олимпиады-2022. Валиева должна принять участие в личных соревнованиях, которые стартуют 15 февраля.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами
Медведев заявил о риске возникновения этнических анклавов из-за мигрантов
Суд арестовал мигранта и россиянина за избиение полицейских
Назван срок прохождения пика омикрона в России
Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете
Калужская прокуратура проверит выдающие патенты мигрантам организации
Путин поручил помочь с покупкой жилья двум категориям граждан
Раскрыты подробности нападения шестиклассника на сверстника в подмосковной школе
На Украине анонсировали частые встречи в «нормандском формате»
Россия отказалась принять коллективный ответ Запада о неделимости безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.