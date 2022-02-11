Британский журналист задал провокационный вопрос Валиевой и был обруган в сети

Журналист британского издания Daily Mail Риат Аль-Самаррай (Riath Al-Samarrai) пожаловался, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, вокруг которой разгорелся допинг-скандал, проигнорировала его вопрос. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Twitter. Пост репортера вызвал обсуждение, многие пользователи обругали его за такое поведение и назвали вопрос, который задал журналист, провокационным.

«Когда Камила Валиева проходила в микст-зоне, то я спросил у нее, принимала ли она допинг. Она закрыла лицо капюшоном и прошла мимо, не ответив», — написал он. Журналист добавил, что этот вопрос не оценили российские коллеги, которые, по его словам, после этого попытались сфотографировать его аккредитацию.

В комментариях большинство юзеров поддержали Валиеву и осудили поступок журналиста. «Она 15-летняя девочка, которая оказалась под большим давлением со стороны абсолютно всех, начиная от российских фанатов и заканчивая иностранными журналистами. Какой реакции вы ожидали?», «У вас есть сердце? Вы вообще человек?», «Это похоже на настоящую травлю», — возмутились пользователи.

Некоторые комментаторы призвали журналиста оставить спортсменку в покое.

Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Его обнаружили в пробе, взятой в конце декабря прошлого года на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Вместе со сборной России фигуристка победила на командном турнире Олимпиады-2022. Валиева должна принять участие в личных соревнованиях, которые стартуют 15 февраля.