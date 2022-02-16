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Раскрыта смертельная опасность омикрон-штамма для детей

Врач Продеус сообщил, что у детей при омикроне дыхательные пути могут стать непроходимыми

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врачи раскрыли смертельную опасность омикрон-штамма коронавируса для детей в беседе с «Известиями».

Отмечается, что у детей, зараженных омикроном, чаще наблюдается ложный круп — состояние, при котором развивается отек гортани, а дыхательные пути становятся непроходимыми.

Главный педиатр ДГКБ № 9 имени Сперанского, профессор Андрей Продеус отметил, что слизистые верхних дыхательных путей слишком активно реагируют на воспалительные процессы, и в результате возникают отек и обструкция — синдром непроходимости респираторного тракта. По его словам, в 99 процентах случаев причиной является острая респираторная инфекция. Специалист отметил, что при коронавирусной инфекции данный синдром может возникать так же часто, как и при другом ОРЗ. «Однако из-за того что омикрон стал инфекцией верхних дыхательных путей, увеличилось и число случаев синдрома крупа у детей», — сказал он.

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Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. в свою очередь отметил, что ложный круп при новом варианте коронавируса связан с тем, что этот штамм в первую очередь поражает эпителий бронхов и гортани, а также легкие, почки и печень. «Речь об анатомической особенности детской гортани. Она более узкая, чем у взрослых, само пространство более деликатное. При воспалении слизистых складок, которые там формируются, и голосовых связок у детей гораздо легче и быстрее блокируется доступ воздуха», — пояснил он.

При появлении первых симптомов у ребенка следует вызвать скорую помощь. Также медики советуют успокоить себя и ребенка, поскольку стресс вызывает еще большее сжатие мышц гортани, что сильнее затруднит детское дыхание.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что у заболевших омикрон-штаммом стала наблюдаться гиперестезия. По словам специалиста, в случае проявления повышенной чувствительности у заболевшего болит все тело. «Причем если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика», — предупредил Болибок. Он уточнил, что появление симптома может быть связано с поражением периферических нервов.

Марина Совина
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