Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Танки, БМП и другую технику начали выводить из Крыма после учений

В Минобороны заявили о выводе танков и БМП из Крыма после проведения учений

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Танки, боевые машины пехоты (БМП) и другую военную технику начали выводить из Крыма после учений. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России в среду, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

Подразделения Южного военного округа, которые завершили участие в тактических учениях на полигонах полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом, пояснили в ведомстве.

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — заявили в Минобороны.

Боевую технику и военных доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о возвращении военных в пункты дислокации после учений в Белоруссии.

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие, в том числе почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают учения на некоторых направлениях. Войска Восточного военного округа и ВДВ, которые принимают участие в учении «Союзная решимость».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Назвавшая время вторжения России на Украину газета переписала статью
Анна Семенович рассказала о результатах липосакции
Эшелоны с покидающей Крым после учений военной техникой сняли на Крымском мосту
В Таиланде одобрили въезд привитых «Спутником Лайт» туристов без карантина
Танки, БМП и другую технику начали выводить из Крыма после учений
Отечественным компаниям разрешат переезжать в «русские офшоры»
В ОКР рассказали о состоянии Валиевой после короткой программы на Играх в Пекине
Европа приготовилась к сокращению поставок газа из России
Россияне вспомнили блинчики из первой советской «Шоколадницы»
В парламенте Казахстана назвали причину отсутствия дочери Назарбаева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.