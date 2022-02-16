Танки, БМП и другую технику начали выводить из Крыма после учений

Танки, боевые машины пехоты (БМП) и другую военную технику начали выводить из Крыма после учений. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России в среду, 16 февраля, сообщает РИА Новости.

Подразделения Южного военного округа, которые завершили участие в тактических учениях на полигонах полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом, пояснили в ведомстве.

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — заявили в Минобороны.

Боевую технику и военных доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части технику подготовят к проведению очередного этапа боевой учебы, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о возвращении военных в пункты дислокации после учений в Белоруссии.

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что российские военнослужащие, в том числе почти все военные округа, флоты и ВДВ продолжают учения на некоторых направлениях. Войска Восточного военного округа и ВДВ, которые принимают участие в учении «Союзная решимость».