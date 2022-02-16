Лавров пригрозил Лондону ответными мерами на санкции

В случае вступления в силу британского закона, устанавливающего право Лондона подвергать санкциям любые организации, связанные с Россией, Москва ответит аналогичными мерами. Об этом на пресс-конференции министров России и Бразилии заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Если этот закон окончательно вступит в силу, я нисколько не сомневаюсь, что наш парламент будет иметь все основания принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги на русофобской стезе», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что британские депутаты обвинили правительство в попытке лишить парламентариев права голоса по вопросу введения новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Члены Лейбористской партии уличили кабмин в «автократическом» поведении из-за сжатых сроков рассмотрения проекта важных изменений в правилах, определяющих режим санкций.

