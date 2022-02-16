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Актер из «Настоящего детектива» купил дом у неизвестного

Американский актер Махершала Али купил дом в Калифорнии за 1,2 миллиона долларов

Фото: realtor.com

Американский актер Махершала Али, известный по фильму «Зеленая книга» и сериалу «Настоящий детектив», купил дом в калифорнийском городе Окленд. Имя продавца недвижимости осталось неизвестно, сообщает Dirt.

Жилье, построенное в 1963 году, находится в районе Норт-Хиллз. Актер и его супруга Аматус Сами-Карим отдали за него 1,2 миллиона долларов (более 90 миллионов рублей). Изначально объект хотели продать за миллион долларов, однако риелторы не уточнили, что спровоцировало повышение стоимости.

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Дом занимает площадь в 203 квадратных метра. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты, гостиная, соединенная со столовой и кухней. На участке также оборудована терраса с обеденной зоной и гараж на две машины. Интерьер выполнен в светлых тонах из натуральных материалов. Стены выкрашены в белый цвет, а потолок покрыт деревянными панелями.

Ранее недвижимость в Калифорнии приобрел американский режиссер, создатель популярных сериалов «Веселая компания», «Такси» и «Уилл и Грейс» Джеймс Берроуз. Он приобрел два дома, заплатив за них в общей сложности более 18 миллионов долларов (на тот момент более 1,3 миллиарда рублей).

Татьяна Волкова
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