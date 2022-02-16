Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский смертоносный «Маркер» получил двойника

Российский робототехнический комплекс «Маркер» получил цифрового двойника

Российский робототехнический комплекс «Маркер», который ранее назвали смертоносным, получил цифрового двойника, сообщает РИА Новости.

Виртуальная среда для моделирования работы комплекса создана Научно-производственным объединением (НПО) «Андроидная техника» и Научно-исследовательским институтом (НИИ) робототехники Южного федерального университета.

«Разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ», — сказал исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.

По его словам, созданы цифровые копии робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, а также окружающей обстановки. В рамках цифрового двойника допускается моделирование попадания в корпус робота различных объектов.

В феврале Дудоров рассказал, что в ходе испытаний «Маркер» выступил в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостоял беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили об украинских танках у линии соприкосновения в Донбассе
ЦБ назвал сроки второго этапа тестирования цифрового рубля
Врач назвала приводящие к остановке сердца факторы
Власти профинансируют патриотические видеоигры за счет зарубежных
Российский стилист показал модные в нынешнем сезоне брюки
Россиянина задержали за изнасилование дочери-инвалида
Астрофизик описал внутренности черной дыры
Овечкин установил еще один рекорд НХЛ
В России отложили «жесткий» эксперимент для компаний
Российский фондовый рынок открылся ростом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.