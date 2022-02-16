Российский смертоносный «Маркер» получил двойника

Российский робототехнический комплекс «Маркер», который ранее назвали смертоносным, получил цифрового двойника, сообщает РИА Новости.

Виртуальная среда для моделирования работы комплекса создана Научно-производственным объединением (НПО) «Андроидная техника» и Научно-исследовательским институтом (НИИ) робототехники Южного федерального университета.

«Разработали средство виртуального моделирования, позволяющее вести полномасштабную отработку технологий робототехники на цифровых двойниках робототехнических платформ», — сказал исполнительный директор НПО Евгений Дудоров.

По его словам, созданы цифровые копии робототехнических платформ и модулей полезной нагрузки, а также окружающей обстановки. В рамках цифрового двойника допускается моделирование попадания в корпус робота различных объектов.

В феврале Дудоров рассказал, что в ходе испытаний «Маркер» выступил в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостоял беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).