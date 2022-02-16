Обращение Байдена к россиянам сравнили со сценой из фильма про марсиан

Обращение президента США Джо Байдена к россиянам, в котором политик убедил их в том, что они не враги для Запада, напоминает обращение марсиан к землянам из американского фильма «Марс атакует!». С таким сравнением выступил историк Борис Юлин в разговоре с News.ru.

«В данном случае Байден повторяет этих самых марсиан совершенно четко. Если США не являются врагами России, зачем они продолжают держать блок НАТО, который является самой мощной военной организацией в мире? Зачем они имеют самый большой военный бюджет в мире?» — порассуждал он, комментируя сцену из кино. Юлин также напомнил, что затем в фильме марсиане напали на землян.

Историк считает, что заявление Байдена — ложь, поскольку наращивание сил НАТО у границ России представляет непосредственную угрозу.

15 февраля Джо Байден обратился к россиянам, призвав не бояться США, НАТО или Украины. Он также сказал, что РФ сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. По его словам, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.