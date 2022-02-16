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Матвиенко назвала кощунственной мысль о войне с украинским народом

Матвиенко заявила, что для руководства РФ мысль о войне с украинским народом кощунственна
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сама мысль о войне с украинским народом является кощунственной для руководства и граждан России. Ее слова передает РИА Новости.

По словам председателя Совфеда, в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем-либо еще.

«Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», — подчеркнула Матвиенко.

Политик выразила мнение, что главной проблемой в отношениях стран является отсутствие у Украины самостоятельности во внешней и во внутренней политике. «Киевские власти находятся под управлением Вашингтона. И за его покровительство они вынуждены платить противостоянием России», — сказала спикер Совфеда. По словам Матвиенко, даже при условии, что Киев захочет встать на путь нормализации отношений с Россией, США это вряд ли позволит.

Ранее президент США Джо Байден отказался отправлять американские войска на Украину в случае начала там военных действий. При этом Соединенные Штаты будут привержены принципу коллективной обороны НАТО, заверил американский президент. В качестве меры поддержки он пообещал поставить на Украину технику и оружие.

Марина Совина
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