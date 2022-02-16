Xiaomi и Mercedes выпустили смартфон

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K50, ориентированный на геймеров. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на материалы компании.

Redmi K50 получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты 120 герц. Аппарат базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 1, имеет от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 4700 миллиампер-часов и проводной зарядкой мощностью до 120 ватт.

Флагманский девайс имеет основную камеру с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей, на передней панели расположена селфи-камера разрешением 20 мегапикселей. Смартфон получил защитное стекло Gorilla Glass Victus, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор, поддержку Wi-Fi 6E, NFC и системную оболочку MIUI 13. Xiaomi также выпустила специальную версию аппарата Mercedes F1, которая отличается от базовой только наличием логотипа немецкого автомобильного производителя на задней панели.

По словам представителей компании, Redmi K50 имеет специальную систему для охлаждения, которая позволяет более эффективно отводить тепло от процессора и других компонентов. Также аппарат получил два настраиваемых курка, которые можно использовать в играх.

Стоимость Redmi K50 в Китае составит 3299 юаней, или около 34 тысяч рублей. Версия с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 4199 юаней, или около 44 тысяч рублей.

В конце января флагман ZTE Nubia Red Magic 7 получил более миллиона очков в рейтинге AnTuTu. Девайс оказался самым мощным смартфоном по версии авторов бенчмарка.