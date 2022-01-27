Раскрыт самый мощный смартфон

Будущий игровой смартфон ZTE окажется самым мощным девайсом в своем сегменте. Об этом сообщает издание GSMArena.

Информацию о запланированном на выход устройстве компания ZTE раскрыла в своем аккаунте на Weibo. В сообщениях говорится, что Red Magic 7 стал первым смартфоном, который получил более миллиона очков в популярном бенчмарке AnTuTu. Судя по опубликованным изображениям, флагман набрал 1 101 769 баллов.

Также в материале говорится, что телефон выйдет с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал, что девайс будет поддерживать зарядку мощностью 165 ватт. Также ожидается, что флагман получит 16 гигабайт оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 512 гигабайт.

Анонс Nubia Red Magic 7 ожидается в феврале, аппарат появится в глобальной продаже весной. Цена нового гаджета не раскрывается. Актуальный в геймерской линейке смартфонов ZTE является смартфон Red Magic 6s Pro. Вышедший осенью 2021 года флагман получил 6,8-дюймовым AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 888+, до 18 гигабайт оперативной памяти, двойную камеру с сенсорами разрешением 64, 8 и 2 мегапикселей.

Ранее авторы популярного бенчмарка AnTuTu назвали самые производительные смартфоны декабря 2021 года. Рейтинг возглавил ZTE Nubia Red Magic 6.