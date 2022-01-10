Названы самые мощные смартфоны

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu назвали самые производительные смартфоны декабря 2021 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

По итогам синтетических тестов на первом месте оказался ZTE Nubia Red Magic 6, выпущенный в марте 2021 года. Девайс на базе процессора Snapdragon 888, имеющий 16 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, стал лидером рейтинга мощных Android-устройств с 860 тысячами очков. На второй и третьей позициях разместились игровые смартфоны Asus ROG Phone 5s Pro и ROG Phone 5.

Ниже расположились Realme GT, Iqoo 7, Motorola Moto G200 5G, OnePlus 9 Pro, Sony Xperia 1 III 5G, OnePlus 9 и Xiaomi Mi 11i. Авторы заметили, что все попавшие в топ-10 девайсы имеют флагманский процессор от Qualcomm. Самым большим набором оперативной памяти — 18 гигабайт — отличается геймерский телефон Asus ROG Phone 5s Pro.

Также специалисты AnTuTu назвали самые производительные устройства на базе iOS и iPadOS. Лидером рейтинга за декабрь оказался планшет iPad Pro 5 с 12,9-дюймовым экраном, чипом Apple M1, 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Аппарат набрал 1,2 миллиона баллов. Самым мощным смартфоном в топе оказался iPhone 13 Pro Max, который получил 844 тысячи баллов и разместился на четвертом месте сводного рейтинга.

Ранее авторы AnTuTu назвали самый мощный Android-смартфон за ноябрь 2021 года. Им оказался Xiaomi Black Shark 4S Pro. В топ-3 также попали ZTE Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro.