Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российские власти высказались о строительстве метро в четырех городах

Власти построят метро в Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти приняли решение завершить реализацию начатых проектов строительства метро в четырех городах — Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам вице-премьера, на данный момент также обсуждается вопрос строительства метро в Омске. При этом власти считают нецелесообразным возводить метрополитен в больших городах, где в часы пик находится около 20 тысяч человек.

«Поэтому метро активно развивается в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о завершении уже начатых проектов в Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске. В других городах строительство и эксплуатация метро экономически необоснованны», — высказался Хуснуллин.

В сентябре 2021 года власти в очередной раз пообещали построить метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. По проектам приняли комплексную программу, однако конкретные сроки реализации инициативы не обозначили.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины
Сотрудничавшая с критиками Кадырова россиянка пропала
Захарова призвала Британию доказать отсутствие намерений на кого-то нападать
Захарова рассказала о хаосе на Украине из-за дел о госизмене
Дуа Липа раскрыла секрет своей диеты для стройной фигуры
Американский журналист восхитился Валиевой
Российские власти высказались о строительстве метро в четырех городах
В Австралии мужчину растерзала большая белая акула
На журнал о поэзии подали в суд за матерную цитату из письма Тургенева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.