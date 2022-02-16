Российские власти высказались о строительстве метро в четырех городах

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что власти приняли решение завершить реализацию начатых проектов строительства метро в четырех городах — Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам вице-премьера, на данный момент также обсуждается вопрос строительства метро в Омске. При этом власти считают нецелесообразным возводить метрополитен в больших городах, где в часы пик находится около 20 тысяч человек.

«Поэтому метро активно развивается в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о завершении уже начатых проектов в Челябинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Красноярске. В других городах строительство и эксплуатация метро экономически необоснованны», — высказался Хуснуллин.

В сентябре 2021 года власти в очередной раз пообещали построить метро в Нижнем Новгороде, Челябинске и Красноярске. По проектам приняли комплексную программу, однако конкретные сроки реализации инициативы не обозначили.