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Neuralink Илона Маска оправдались за убитых обезьян

Neuralink Илона Маска оправдались перед защитниками животных из PCRM за убитых обезьян

Кадр: Neuralink

Компания Илона Маска Neuralink, обвиняемая зооактивистами из группы по защите прав животных «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM), оправдалась за убитых во время исследований обезьян. Текст с объяснениями опубликован на официальном сайте организации.

Как сообщают представители исследовательского центра, они не причиняли никаких страданий подопытным животным. В свою очередь зоозащитники заявляли, что во время испытаний в компании Маска погибли 15 обезьян, и только восемь из них были усыплены, а остальные погибли в мучениях.

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«В Neuralink мы остаемся приверженцами гуманного и этичного отношения в работе с животными. Использование каждого примата было тщательно спланировано и продумано, чтобы сбалансировать научные тестирования с нормами морали по использованию животных», — рассказали в организации, проводившей эксперименты.

Там также добавили, что двое подопытных были подвержены эвтаназии в «запланированные сроки окончания эксперимента» для сбора биологических данных. В то же время шесть других обезьян были усыплены из-за хирургических осложнений, поломки чипа или инфекций, которые были связаны с устройством.

В феврале «Комитет врачей за ответственную медицину» подал жалобу на компанию Маска в Министерство сельского хозяйства США. По мнению организации, проводимые Neuralink исследования противоречат законам о защите животных в США, так как они не минимизировали боль и страдания приматов.

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Елена Апазиди
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