Neuralink Илона Маска оправдались за убитых обезьян
Компания Илона Маска Neuralink, обвиняемая зооактивистами из группы по защите прав животных «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM), оправдалась за убитых во время исследований обезьян. Текст с объяснениями опубликован на официальном сайте организации.
Как сообщают представители исследовательского центра, они не причиняли никаких страданий подопытным животным. В свою очередь зоозащитники заявляли, что во время испытаний в компании Маска погибли 15 обезьян, и только восемь из них были усыплены, а остальные погибли в мучениях.
«В Neuralink мы остаемся приверженцами гуманного и этичного отношения в работе с животными. Использование каждого примата было тщательно спланировано и продумано, чтобы сбалансировать научные тестирования с нормами морали по использованию животных», — рассказали в организации, проводившей эксперименты.
Там также добавили, что двое подопытных были подвержены эвтаназии в «запланированные сроки окончания эксперимента» для сбора биологических данных. В то же время шесть других обезьян были усыплены из-за хирургических осложнений, поломки чипа или инфекций, которые были связаны с устройством.
В феврале «Комитет врачей за ответственную медицину» подал жалобу на компанию Маска в Министерство сельского хозяйства США. По мнению организации, проводимые Neuralink исследования противоречат законам о защите животных в США, так как они не минимизировали боль и страдания приматов.