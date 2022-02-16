Замминистра по делам женщин в Малайзии посоветовала бить жен за «непослушание»

Замминистра по делам женщин в Малайзии, депутата от Панмалайзийской исламской партии Сити Зайла Мохд Юсофф обвинили в «нормализации» домашнего насилия после того, как она посоветовала мужьям бить жен за «непослушание». Об этом сообщает Daily Mail.

Чиновница в своем Instagram под названием «Советы матерям» предложила мужчинам «дисциплинировать» своих «упрямых» жен разговорами, а если это не помогает, то спать отдельно от них три дня.

«Однако, если жена по-прежнему отказывается следовать советам или изменить свое поведение после раздельного сна, мужья могут попробовать применить метод физического воздействия, нанося ей легкие удары, чтобы показать свою строгость и то, как сильно он хочет, чтобы она изменилась», — сказала Сити Зайла в видео.

Коалиция женских правозащитных групп потребовала, чтобы чиновница ушла в отставку с поста заместителя министра по делам женщин. «Замминистра должна уйти в отставку из-за нормализации домашнего насилия, которое является преступлением в Малайзии, а также за увековечение идей и моделей поведения, противоречащих гендерному равенству», — говорится в совместном заявлении.

Ранее премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку спустя четыре дня после своего назначения. Поводом для отставки стала критика общественности, последовавшая за публикацией в местных СМИ информации, что в 2016 году супруга политика обвинила его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. Сам Валер Пинто отрицает обвинения и заявляет, что данные сообщения являются ложными.